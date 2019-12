Tours: 6ème jour de grève dans le réseau de bus et de tram Fil Bleu

Indre-et-Loire, France

La grève se poursuit chez Fil Bleu. Entre les syndicats et la direction du réseau, une nouvelle réunion de négociation a échoué ce jeudi matin. Le personnel doit se réunir le soir en assemblée générale pour voter la reconduction de la grève. Les syndicats, dont la CGT, majoritaire, estiment qu'aucune réelle avancée n'a été proposée par la direction sur les conditions de travail.

La pierre d'achoppement sur laquelle butent les négociations depuis le début, c'est la régulation des bus c'est-à-dire le temps de parcours dans lequel doit être prise en compte l’absorption des conditions de circulation. La CGT considère que ce temps de régulation est irréaliste et met une pression infernale sur les conducteurs de bus. Prenons l'exemple de la ligne 2, la ligne Tempo, la plus importante du réseau car elle est ce qu'on appelle une ligne de bus à haut niveau de service. Elle commence à l'arrêt Les Douets à Tours-Nord et finit au CHRU Trousseau. Les conducteurs ont 6'00 de régulation au terminus mais comme ils n'arrivent pas à tenir les temps de trajet, explique la CGT, ils arrivent très souvent avec 4 minutes de retard et la régulation passe à 2 minutes, ce qui met la pression sur les chauffeurs. Pression devenue constante au fil des semaines, continue d'affirmer le syndicat qui met sur le compte de la dégradation des conditions de travail la hausse de l'absentéisme chez Fil Bleu.

Loïc Latour, le directeur mobilité-voyageurs, reconnait des difficultés, mais, dit-il, c'est en partie à cause des travaux dans la ville de Tours.

On a fait un constat, c'est pour çà qu'on propose des améliorations, que cela a été très compliqué à la rentrée d'arriver à tenir ces temps. Notamment sur la ligne 2. On a été perturbé par la fermeture de l'A10, il y a eu des travaux sur toute l'avenue Grammont. Après ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'au 1er trimestre on a eu énormément de déviations et d'autres perturbations. Ce n'est donc pas forcément que nos temps n'étaient pas bons mais qu'on a eu des faits exogènes qui ont occasionné des retards -Loïc Latour

La grève étant reconduite jusqu'au weekend, Fil Bleu met en place à nouveau des horaires de substitution pour le tram et pour les bus. Samedi, le tram ne circulera pas le matin mais à partir de 13H30. Le matin, il y aura des bus de remplacement. Le service s'arrêtera à partir de 21H00. Le dimanche, le tram ne circulera pas du tout. En ce qui concerne les bus, samedi les lignes seront perturbées, ainsi que le dimanche après-midi. Et il n'y aura aucun trafic le dimanche matin.

Selon la CGT, 80% des chauffeurs ainsi qu'une partie de l'encadrement sont en grève.