Tours : à 10 jours du congrès national de la FUB, quelles améliorations pour les cyclistes ?

A quelques jours de son congrès national organisé à Tours les 10 et 11 février prochains, la FUB (Fédération française des usagers de la bicyclette) a publié son baromètre, ville par ville, de la qualité des aménagements cyclables. La carte mise en ligne permet de voir quels ont été les progrès effectués en la matière et quelles sont les priorités pointées par les cyclistes.

Les points verts représentent les secteurs plébiscités, les points rouges les secteurs à aménager selon la FUB - FUB

Le gros point positif est évidemment l'aménagement du pont Wilson, désormais interdit aux voitures. "C'est vraiment une réussite" estime Adrien Pitault, co-président du Collectif cycliste 37, "on peut aussi citer la rue Buffon, le réaménagement du mail boulevard Heurteloup et aussi le pont d'Arcole, sur le Cher, où un aménagement transitoire a été effectué, il est fortement plébiscité."

En revanche, de nombreux secteurs sont pointés du doigt : la place Jean-Jaurès, la place Saint-Éloi, la rue Nationale ou encore le rond-point Saint-Sauveur. Plus largement, ce sont les carrefours qui sont jugés problématiques, "la priorité sur les carrefours serait de réduire la vitesse des motorisés, et en second de séparer les flux piétons, les flux vélos et les flux voitures pour permettre à tout le monde de circuler en toute sécurité" estime Adrien Pitault.

D'après des chiffres publiés en début d'année par l'association Vélo et Territoires, la pratique cycliste a bondi de 31 % en zone urbaine par rapport à 2019. Mais la mortalité progresse également de 21 % selon la Sécurité routière, même si cette hausse est davantage marquée en dehors des agglomérations.