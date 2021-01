Indre-et-Loire : à quand un réseau express régional de trains depuis l'étoile ferroviaire de Tours ?

C'est un véritable serpent de mer en Touraine, le sujet de l'étoile ferroviaire de Tours. Depuis de nombreuses années, l'association pour le développement des transports publics en Touraine milite en faveur de cette étoile ferroviaire à huit branches. Elle permettrait le développement du transport public dans un rayon de 25 kms en desservant les plus petites communes. Si jusqu'à présent la SNCF semblait freiner des quatre fers, elle se dit aujourd'hui favorable à des SEM (services express métropolitains) mais elle explique que c'est aux collectivités locales de définir ses priorités et cela avant de trouver les financements.

Mis à part le maire de Tours, Emmanuel Denis, qui s'est récemment positionné, on ne sent pas pour le moment une mobilisation générale de la part des collectivités locales, même si à l'occasion de la visite du président de la République à Tours mardi dernier, Wilfried Schwartz, le président de la métropole, a évoqué ce sujet. Est-ce en raison de l'immense effort financier qu'il va falloir faire ? (on parle de près de deux milliards d'euros à Bordeaux). Toujours est-il qu'à l'heure qu'il est, l'association pour le développement des transports publics en Touraine attend toujours des réponses à ses différentes sollicitations.

Exploiter l'étoile ferroviaire de Tours

L'idée est de desservir des terminus rapprochés en périphérie de la ville par des sortes de navettes comme cela existe déjà à Bléré, citons par exemple les communes de Saint-Antoine-du-Rocher, Monnaie, Cormery, Monts ou encore Azay-le-Rideau et Langeais. Possibilité de réouvertures de gares comme celle de Fondettes, ou de création de stations comme à La Riche, le tout avec des correspondances pour les grandes lignes. Cela permettrait aussi de désengorger les gares de Saint-Pierre-des-Corps et Tours, de sauver les petites lignes que sont Loches et Chinon, et de lutter contre le réchauffement climatique avec une pollution moindre des automobiles.

Dans un rapport, la SNCF explique que l'étoile de Tours - Saint-Pierre-des-Corps et ses huit branches ne sont utilisées que sur de courtes distances par 2,7 millions de voyageurs par an et que ce mode de déplacement par rail reste peu utilisé, par moins de 10% de la population.

L'objectif ambitieux du gouvernement est de doubler la part modale du transport ferroviaire autour des grands pôles urbains d'ici dix ans. En France, des projets prennent forme dans des villes comme Bordeaux, Nice ou Grenoble.