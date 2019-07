Tours : Action de la CGT-Cheminots pour le développement de la ligne Tours-Le Mans-Caen

Indre-et-Loire, France

Des cheminots du syndicat CGT sont postés devant la gare de Tours jeudi 4 juillet. Il s'agit d'une action pour la défense et le développement de la ligne Tours-Le Mans-Caen, dont la maîtrise est à la charge de la région Normandie. Ils interpellent les usagers et font signer une pétition en prévision des futurs horaires de décembre 2019, avec "une baisse de l'offre des trains directs Caen-Le Mans-Tours et retour" selon la CGT.

Une modification des horaires sans véritablement tenir compte des besoins des populations. La CGT-Cheminot

Toujours selon le syndicat, "depuis Tours, il sera impossible d'arriver avant midi pour profiter d'une après-midi de travail ou de visite sauf à partir de bonne heure pour arriver vers 10h" (départ à 6h23 au lieu de 8h15 actuellement). Le temps de trajet sera par ailleurs allongé pour cause de correspondances en gare du Mans (34 minutes d'attente sur le même train du matin).