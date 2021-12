Tours : après l'accident mortel, la Ville réaménage le rond-point Saint-Sauveur

Deux mois après le drame qui a coûté la vie à Marine, une jeune pompier volontaire fauchée alors qu'elle traversait le rond-point Saint-Sauveur, la Ville de Tours réagit. Des travaux de réaménagement vont être réalisés jusqu'à l'été prochain, pour créer un giratoire "à la hollandaise".

Une piste cyclable autour de l'anneau

Une piste cyclable va être créée tout autour de l'anneau, pour donner la priorité aux piétons et aux cyclistes. Une nécessité "évidente" François. Selon lui, "c'est l'un des quartiers les plus dangereux de la ville". Grimpé sur son vélo, il a déjà été témoin d'un accident sur place. "Une personne de 75 ans qui s'était fait ramassée sur le passage piéton." L'un des membres de sa famille, également cycliste, s'est aussi fait renverser.

C'est vraiment plus que nécessaire.

Il espère toutefois, comme l'indique la mairie, que la nouvelle piste cyclable sera bien séparée des voies des véhicules. "S'il n'y a pas de délimitation physique, je suis a priori très méfiant", précise-t-il.

Une voie d'entrée supprimée sur le boulevard Winston Churchill

Dès le mois de janvier, des "balisettes" vont être installés pour réduire la largeur du boulevard Winston Churchill à une seule voie. "Une bonne idée" pour Mathilde, une étudiante qui traverse à cet endroit. "Ça forcera les voitures à ralentir et à prêter attention aux autres usagers".

On ne sait pas si les voitures nous laissent passer, on prend un temps phénoménal juste pour s'assurer de ne pas se faire écraser.

"L'accident a réactivé tout ce travail de réaménagement", détaille Armelle Gallot-Lavallée, adjointe au maire de Tours en charge de la circulation et de la sécurité routière. Dans les prochaines semaines, des "baliroads" rouge et blanc vont également être installés autour des "ilots dunes", ces zones de couleur beiges peintes au sol pour éviter que les voitures n'y entrent.

On va renforcer la sécurité avec ces baliroads, pour s'assurer que les voitures ne passent pas.

Les baliroads seront installés sur ces zones beiges © Radio France - Juliette Geay

Un risque d'engorgement ?

Le risque, et la Ville en est consciente, et de rendre encore plus difficile la circulation sur cet axe majeur aux heures de pointes. A l'heure actuelle, 50 000 voitures y passent quotidiennement, et 16 000 arrivent du pont Saint-Sauveur. La mairie va donc mener une étude pour décider ou non, à l'avenir, de supprimer une voie sur chaque entrée du giratoire.

Armelle Gallot-Lavallée, adjointe au maire de Tours, monte un schéma (non contractuelle) d'un rond-point "à la hollandaise" © Radio France - Juliette Geay

C'est indispensable, selon Maïté, médiatrice du quartier qui aurait aimé que les habitants soient consultés sur ce projet. "Il y a des gens pour et des gens contre, mais j'ai bien peur qu'avec une seule voie pour entrer dans le rond-point, on ait beaucoup beaucoup beaucoup de bouchons." Si la circulation devenait trop complexe, elle pointe un risque de "paralysie du quartier".