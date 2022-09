Ces vendredi et samedi vont ressembler au premier mai, qui est normalement le seul jour de l'année où le tram de Tours ne circule pas : à cause de la grève entamée ce matin par plusieurs syndicats, le trafic tramway sera nul les 2 et 3 septembre. Le trafic bus sera aussi extrèmement réduit.

Tours : aucun tramway et très peu de bus Fil Bleu les 2 et 3 septembre 2022

Il a fallu se satisfaire d'un tramway tous les quarts d'heure et d'environ un quart des bus, ce jeudi, dans la métropole de Tours, au premier jour d'une grève pour des motifs salariaux chez Fil bleu. Selon la direction, 70% des conducteurs de tram et bus sont en grève, mais il y a aussi des grévistes parmi le personnel chargé de la sécurité électrique de la ligne. Par prudence, la direction a donc décidé de ne pas faire rouler les tramway, demain et samedi. Une rencontre entre les syndicats et la direction de Fil Bleu, cette après-midi, n'a pas permis de trouver un accord sur les augmentations de salaires demandées par les grévistes.

Prévisions de trafic pour le vendredi 2 septembre

• Aucun tramway en circulation. Il est remplacé par la mise en place de la ligne « Plan B », avec un bus toutes les 20 minutes entre 7H et 20H30.

• Ligne 2 : Un bus toutes les 20 minutes

• Lignes 3 et 5 : Un bus toutes les 20 à 30 minutes

• Ligne 4 : Un bus toutes les 20 minutes avec le maintien des prolongements vers les établissements Corneille / Becquerel

• Lignes 10, 11, 12, 14 (prolongement Choiseul), 15, 16, 19 (prolongement Corneille/Becquerel), 50, 58 circulent avec des horaires spécifiques

• Lignes 66, 67, 69, 70 et Résabus R2 à R12 circulent normalement

• Les lignes C1, 17, 18, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 72, 73 et N1 ne circulent pas.

Prévisions de trafic pour le samedi 3 septembre

• Aucun tramway en circulation. Il est remplacé par la mise en place de la ligne « Plan B », avec un bus toutes les 20 minutes entre 7H et 20H30

• Ligne 2, 3, 4 et 5 : Un bus toutes les 20 minutes

• Lignes 10, 11, 12, 14, 15 et 16 circulent avec des horaires spécifiques

• Les Résabus R4, R5, R6, R8, R10 et R11 circulent normalement

• Les lignes C1, 17, 18, 19, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58 et N1 ne circulent pas.