Tours : aucun tramway ne circule dans le centre-ville en raison d'une panne électrique

Le tramway ne circule plus entre Porte de Loire et la gare de Tours en raison d'un problème électrique. Des bus de substitution ont été mis en place. Les perturbations pourraient durer une bonne partie de la journée.

En raison d'une panne électrique, aucun tramway ne circule sur la ligne A depuis 6h ce matin ente Place Choiseul et Gare de Tours. Il s'agit d'un problème électrique d'alimentation par le sol. Les stations Porte de Loire, Nationale et Jean Jaurès ne sont pas desservies. Un système de bus de remplacement est mis en place depuis 10h pour assurer plus de dessertes à la ligne 10 qui assure ces arrêts.

Fil Bleu fait circuler le tramway en boucles entre Vaucanson et place Choiseul et entre Gare de Tours et lycée Jean Monnet.

"Un câble d'alimentation électrique sous-terre s'est rompu accidentellement", explique la communication de Fil Bleu. "Les réparations vont prendre du temps, et le retour à la normale va être compliqué aujourd'hui".

Un accident similaire était survenu le 8 juin 2020.