Tours : Bolloré assure-t-il correctement la maintenance des bus électriques du réseau Fil Bleu ?

Le directeur de la maintenance des bus électriques est à Quimper ce jeudi avec des représentants du groupe Bolloré. Selon Fil Bleu, la maintenance des 4 mini-bus électriques construits par Bolloré laisse à désirer. Le contrat n'est pas respecté et les retards sur la ligne C s'accumulent.

Les relations sont plutôt glaciales en ce moment entre le réseau Fil Bleu et le groupe Bolloré.

Jean-François Gouhier, le responsable de la maintenance à Fil Bleu, se rend d'ailleurs à Quimper ce jeudi, où se trouve l'usine qui fabrique les bus électriques. Fil Bleu estime que le groupe Bolloré ne remplit pas le contrat de maintenance des véhicules électriques de la ville de Tours, dont il est le fournisseur.

Un problème de batterie sur un bus. Des soucis de recharge dans la nuit.

Les 4 bus électriques de la ligne C qui dessert Tours-Centre sont 100% construits par le groupe du patron de canal +. Et depuis quelques mois, ça devient compliqué d'assurer leur maintenance, et surtout d'assurer un service normal, sans retards.

En janvier dernier, le véhicule de réserve avait un problème de batterie. L'équipe de maintenance a alors sollicité, à de nombreuses reprises, l'usine Bolloré, sans obtenir de réponses satisfaisantes. La nouvelle batterie est arrivée au bout d'un mois d'attente. Un délais beaucoup trop long selon Jean-François Gouhier. Et en attendant quand un bus était au garage pour de la maintenance, c'était un bus en moins sur le circuit.