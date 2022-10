Pénurie de carburants à Tours : "approvisionnement tendu" mais Fil Bleu se dit "serein pour les jours à venir"

Depuis le début de la semaine, la pénurie de carburant oblige la direction de Fil Bleu à être particulièrement réactive. Kéolis, qui gère les bus de la métropole de Tours, fait des achats groupés, sur une plateforme nationale, pour fournir en gasoil pour tous les réseaux dont cette entreprise s'occupe dans toute la France. A Tours, il faut 13 à 14.000 litres de carburant chaque jour pour faire rouler les 200 bus qui sillonnent la métropole.

Depuis le début de cette crise, la compagnie a toujours réussi à se procurer le gasoil nécessaire, mais la situation est tout de même très tendue selon le directeur de Kéolis Tours : "on est au jour le jour actuellement parce que les livraisons que l'on reçoit sont limitées à un camion de 36 .000 litres, donc on a, systématiquement, à peine trois jours d'avance. Nos cuves peuvent en contenir beaucoup, plus, beaucoup, beaucoup plus souligne Antoine Fins. Dans un premier temps, on a tapé dans le stock, ensuite on a cherché de l'approvisionnement".

Un approvisionnement compliqué et des prix en hausse

Actuellement, Kéolis Tours n'arrive pas à faire le plein de ses cuves de stockage : "si on a une vision pessimiste, on peut dire qu'elles sont à moitié vides. Mais je préfère la vision optimiste et dire qu'elles sont à moitié pleines admet Antoine Fins. Les prix ont augmenté, bien évidemment, de l'ordre de quarante centimes du litre entre le milieu de semaine dernière et aujourd'hui jeudi. Il y a une multitude de distributeurs qui sont sollicités chaque jour. Parfois, on a du produit, mais on n'a pas le porteur ou on a le porteur mais pas forcément. A ce stade, on est serein pour les cinq ou six jours à venir, sauf si il y a un durcissement du mouvement. Dans ce cas-là, on serait embêté, mais on serait loin d'être les seuls". Pour l'instant, tous les salariés arrivent à trouver du carburant pour venir jusqu'au dépôt, mais le directeur constate tout de même qu'ils sont de plus en plus nombreux à venir à vélo.