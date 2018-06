Indre-et-Loire, France

A l'initiative de la députée LREM Fabienne Colboc, les élus des communes situées sur cette ligne Tours-Chinon ont donc participé ce jeudi matin à l'opération "Les élus prennent le train". Une initiative destinée à se mobiliser pour défendre cette ligne ferroviaire essentielle pour l'avenir des territoires de l'est tourangeau. Pour sauver cette ligne SNCF Tours-Chinon, il faut trouver 12 millions d'euros pour rénover les infrastructures sur le tronçon Azay-le-Rideau / Chinon, le seul à ne pas avoir connu de grands travaux ces dernières années. Tous les élus s'accordent pour souligner l'importance pour leurs communes de cette ligne ferroviaire empruntée chaque année par 400.000 passagers.

Tours - Chinon : un axe essentiel pour l'économie, le tourisme, la mobilité

La ville de Druyes, à 20 minutes du centre de la Métropole Tours Val de Loire, est pleinement concernée par le maintien de cette ligne ferroviaire. Cette ville n'est pas desservie par les bus Fil Bleu qui circulent dans la Métropole, Corinne Chayeux, la maire n'imagine pas la disparition de la ligne qui "priverait"dit-elle "de moyens de transport les étudiants et lycéens rattachés notamment au Lycée Jean Monnet de Joué-Les-Tours".

A Ballan-Miré, le PLU a été modifié pour créer le nouveau quartier de la gare,"les habitants seront à 11 minutes du cœur de la Métropole" explique le maire Alexandre Chas.

A l'autre bout de la ligne, à Chinon, le maire Jean-Luc Dupont souligne lui aussi l'importance de rétablir le bon fonctionnement de la ligne dans sa totalité : "ce qui pose problème, c'est un tronçon entre Azay-le-Rideau et Chinon, les trains ne peuvent pas circuler normalement à cause de l'état des infrastructures à cet endroit. Il faut absolument rénover car sinon nous condamnons la ligne : une moins grande vitesse, des trains remplacés par des bus, des cadencements moins importants et la ligne est peu à peu désertée par les passagers et perd donc de son attractivité et de sa compétitivité par rapport à la route".

12 millions d'euros d'investissement pour sauver la ligne

Pour sauver cette ligne et lui rendre son attractivité, l'investissement serait donc de 12 millions d'euros. La moitié du financement a déjà été votée à l'unanimité des conseillers régionaux au mois de mai dernier, même si les infrastructures ne sont pas à la charge normalement de la Région Centre Val de Loire*. "Mais" comme l'explique Pierre-Alain Roiron conseiller régional et maire de Langeais "si nous ne prenons pas l'initiative : qui le fera ? Nous attendons maintenant que l'Etat participe pour l'autre moitié financièrement car cet axe est vital en terme d'aménagement du territoire, à quoi servirait de faire des plans de dynamisations des villes, si elles ne peuvent pas être desservies correctement".

A l'arrivée à Tours, cette ligne se connecte sans difficulté au réseau bus et tram de la métropole et comme le faisait remarquer Frédéric Augis maire de Joué-les-Tours et Vice-Président de la métropole en charge du transport : "_lorsque vous proposez aux habitants des transports en commun performants, réguliers, rapides et aux bonnes heures, ils privilégient ce mode de transport_."

La députée LREM du chinonais Fabienne Colboc s'est engagée avec les maires à défendre ce dossier auprès de l'Etat pour qu'il apporte les autres 6 millions d'euros pour boucler l'enveloppe financière. Elle souhaite que le dossier avance vite , 2019 pour boucler la discussion financière et 2020 pour la réalisation des travaux.

C'est le rapport Spinetta sur la SNCF rendu public en février 2018 qui a provoqué des réactions en chaîne des élus. Il préconisait de supprimer purement et simplement les petites lignes TER non rentables et prenait 6 exemples en Région Centre Val de Loire dont Vendôme-Tours, Tours-Loches et Tours-Chinon.

*Pour rappel dans un contrat Etat/Région sur les lignes ferroviaires : l’État possède les infrastructures ferroviaires (les rails, le ballast) et la région finance la circulation des trains.