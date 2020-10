Tours : comment bénéficier de la prime de la ville pour l'achat d'un vélo ?

A partir de ce lundi 12 octobre, et jusqu'au 31 décembre, vous pouvez bénéficier de la prime de la ville de Tours pour l'achat d'un vélo neuf ou d'occasion. Pour être éligible à cette prime, il faut fournir un certain nombre de pièces et s'engager sur quatre critères.

La ville de Tours, pour encourager l'usage de la bicyclette, met en place une aide à l'achat d'un vélo. Tous les vélos, qu'ils soient électriques ou mécaniques, sont éligibles à cette aide.

Pour les vélos cargo ou adaptés (tricycles pour personnes à mobilité réduite, personnes âgées, personnes convalescentes) : la subvention est fixée à 50% du montant d’achat, avec un maximum de 400€

Pour les vélos classiques, pliants, autre : la subvention est fixée à 50% du montant d’achat, avec un maximum de 300€

Ces vélos peuvent être neufs ou d'occasion et l'achat doit être effectué entre le 12 octobre et le 31 décembre, chez un professionnel ou une association situés à Tours. Si vous achetez votre vélo dans une grande enseigne sportive située à Chambray-lès-Tours par exemple, vous ne pourrez pas prétendre à la prime. Elle fonctionnera si vous achetez à Tours-Nord, dans cette même enseigne. Pour bénéficier de l'aide, les personnes doivent être majeures et avoir leur résidence principale à Tours. L'aide est limitée à une par et par foyer.

Le bénéficiaire s'engage à :

Ne pas revendre le vélo dans les 3 ans qui suivent l’achat

Se doter d’un antivol de qualité

Utiliser le vélo pour des trajets utilitaires

Faire marquer le vélo contre le vol

Les pièces à fournir :

Le formulaire de demande dûment complété

La présente charte d’engagement datée et signée

La facture d’achat ou de commande (effectuée entre le 12 octobre et le 31 décembre 2020) du vélo au nom propre du demandeur, comportant le tampon dateur et le cachet et l’adresse du fournisseur, et faisant apparaître le prix du vélo hors équipements non obligatoires

La copie du certificat d’homologation du vélo dans le cas d’un achat de vélo à assistance électrique.

L’attestation de marquage Bicycode

Une copie de la carte d’identité ou du passeport du demandeur

La dernière taxe d'habitation (les 4 volets faisant apparaître la mention résidence principale) à l’adresse figurant sur la facture du vélo. A défaut, en cas d’occupation de la résidence principale à Tours après le 1er janvier 2020 : bail ou titre de propriété

Un relevé d’identité bancaire (RIB) ou postal (RIP), au nom et à l’adresse du demandeur.

A noter que l’Etat propose une aide complémentaire à celle de la ville de Tours pour l’achat d’un vélo à assistance électrique. Pour en bénéficier, vous devez avoir préalablement demandé l’aide financière de la ville. Si vous possédez déjà un vélo mais qu’il a besoin d’une remise à neuf, vous pouvez profiter du coup de pouce de l'Etat pouvant financer jusqu’à 50€ de réparation.

Une plateforme d'inscription en ligne doit rapidement être activée sur le site de la mairie. Il n'est toujours pas actif ce lundi 12 octobre.