Tours : comment pourrait fonctionner Fil Bleu à partir du 11 mai?

Depuis le début du confinement, Fil Bleu a réduit drastiquement son réseau de transport en commun sur l'agglomération tourangelle. Il est actuellement à 25% de l'offre habituelle, soit le plan de transport minimum. Les dirigeants se projettent maintenant vers l'après-confinement, à partir du 11 mai. Dans les documents de travail, Fil Bleu devrait remettre en circulation 70% de son offre, notamment augmenter la fréquence du tramway qui circule actuellement toutes les vingt minutes, et augmenter aussi la fréquence de ses bus.

Combien de Tourangeaux reprendront le bus ou le tramway à partir du 11 mai?

Cette question, c'est la base même du travail engagé chez Fil Bleu. Il y aura moins de monde, beaucoup moins de monde. Il y aura un avant et un après confinement. Les craintes mettront du temps à se résorber. "Une certaine défiance vis à vis des transports en commun est présente chez les usagers, et on les comprend" précise Fil Bleu. "A nous de faire un travail de pédagogie et d'information sur les mesures que nous allons prendre". A priori, les montées se feront toujours par l'arrière dans un premier temps, les bus et tramway seront désinfectés une fois par jour, "peut-être même deux fois" comme pourrait le préconiser un décret. "Comme l'ensemble des entreprises de transport en commun, nous militons nous aussi pour le port du masque obligatoire dans les bus et tramway" explique Fil Bleu, mais pour ça, "il faudra un décret gouvernemental".

Privilégier l'achat par internet, mot d'ordre chez Fil Bleu

Fil Bleu travaille aussi pour la remise en route des ventes de tickets et d'abonnements. L'entreprise demande à ses usagers de privilégier le e-commerce, via son site internet. Même si l'agence rue Charles Gille sera rouverte, avec un parcours dans les règles sanitaires, il faudra éviter d'y aller. Fil Bleu planche aussi sur la possible mise en vente de tickets dans des commerces comme des débitants de tabac ou des bars.