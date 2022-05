Tours : de nouveaux travaux rue Édouard-Vaillant, des perturbations à prévoir

Du 30 mai au 5 août 2022, Tours Métropole rénove les réseaux d’eau potable et d’eaux usées au niveau du rond-point de la Rotonde à Tours. Conséquence : la rue Édouard- Vaillant sera barrée. Cette fermeture entraîne des déviations sur le réseau Fil Bleu.

Quelques mois à peine après des premiers travaux qui ont duré cinq mois, voilà que le secteur du rond-point de la Rotonde à Tours va de nouveau connaître des perturbations. Tours Métropole doit rénover les réseaux d'eau potable et d'eau usées. D'importants travaux vont débuter ce lundi 30 mai, jusqu'au 5 août. Conséquence : la rue Édouard-Vaillant sera fermée à la circulation, entre le rond-point de la Rotonde et la rue Jolivet. Celles et ceux qui passent par cet endroit pour relier le quartier Velpeau au boulevard Wagner, ou pour relier le Sanitas aux Atlantes vont donc devoir prendre leur mal en patience.

Ces travaux engendrent également des déviations pour les lignes de bus Fil Bleu 3, 4, 14, 15, 19, 60, 63, 74 et 83. Les piétons et les vélos pourront continuer à circuler via le tunnel dédié au niveau du centre commercial de la Rotonde.