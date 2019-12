Tours : de nouvelles perturbations sur le réseau de Fil Bleu sont prévues ce lundi

Tours, France

Des perturbations à nouveau attendues sur le réseau Fil Bleu lundi 9 décembre. Les agents de Fil Bleu sont appelés à la grève par plusieurs syndicats pour dénoncer leurs conditions de travail.

Le trafic du tram débutera à 5h41 de Vaucanson au lieu de 4h41 habituellement. La fréquence des tramways ne se fera que toutes les 7 à 9 minutes au lieu de 6 minutes habituellement. Très peu circuleront jusque 7h30.

Le service sera ensuite assuré jusque 19h.

Il y aura également des perturbations sur la circulation des bus entre 6h30 et 9h30 de même qu'entre 16h30 et 19h30 notamment. Des perturbations sont aussi à prévoir sur le réseau entre 20h et 22h.

La situation devrait être similaire pour mardi 10 décembre. Néanmoins, la CGT a déposé un préavis de grève de 24 heures pour le mardi 10 décembre.