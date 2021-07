Tours : déjà 1.700 PV dressés grâce à la vidéo-verbalisation expérimentée depuis le 18 janvier

Les 28 caméras de vidéo-surveillance réparties dans le vieux-Tours et dans les quartiers Colbert et gare-mairie-rue de Bordeaux sont aussi utilisées depuis six mois pour repérer les stationnements gênants et les sanctionner au bout d'une période de tolérance de cinq minutes.

Ce nouveau dispositif expérimenté depuis le 18 janvier dans trois secteurs de la ville a déjà permis de verbaliser 1.700 conducteurs. Les agents du Centre de Supervision Urbain repèrent sur les images de 28 caméras de vidéo-surveillance les véhicules garés sur un passage piéton, une piste cyclable ou une place handicapée, par exemple. Si la voiture est encore là cinq minutes plus tard, l'infraction est signalée et le PV de 135 euros envoyé par la poste. En moyenne, il y a donc eu depuis le début de l'année un peu moins de 300 PV par vidéo-verbalisation chaque mois.

Un agent du C.S.U de Tours devant les images transmises par les 130 caméras de vidéo-surveillance réparties en ville. Depuis janvier 2021, 28 caméras servent aussi à la vidéo-verbalisation. © Radio France - Boris Compain

1.700 amendes en un semestre, c'est relativement peu quand on sait que 7.000 stationnements gênants ont été signalés, l'an dernier, sur l'ensemble de la ville. A en croire le directeur de la police municipale de Tours, Nicolas Galdéano, ce nouveau dispositif a tout de même permis d'améliorer la situation dans la plupart des secteurs concernés, rue des tanneurs, par exemple : les arrêts de bus étaient presque tout le temps squattés par des voitures. Ca n'est plus le cas. Conséquences : les bus ne s'arrêtent plus en double file, ne bloquent donc plus la circulation, et les passagers qui en descendent sont davantage en sécurité.

Du mieux aussi dans les quartiers piétons, la rue Colbert ou la rue de Bordeaux : il y a encore des voitures de particuliers ou des camions de livraison qui s'arrêtent, mais bien moins longtemps qu'avant : la période de tolérance de cinq minutes semblent bien intégrée dans les esprits. Le point noir reste la rue Charles Gille, où les voitures cohabitent avec le tramway et où il n'y a aucune place pour se garer. Là-bas, les stationnements gênants sont toujours aussi nombreux.

Cette expérimentation va se poursuivre pendant l'été. Les élus municipaux pourraient éventuellement décider à la rentrée d'étendre ce dispositif à d'autres secteurs de Tours.