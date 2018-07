Tours, France

C'est un peu la loi des séries. En 2 jours, on a enregistré deux collisions entre une voiture et le Tram sur la Métropole de Tours. Le premier accident est survenu dimanche dernier à Joué-les-Tours, le second lundi à Tours-Nord. A chaque fois, c'est la voiture qui est en cause.

Non respect des feux tricolores pour l'automobiliste

Fil Bleu précise que dans les 2 accidents survenus en 2 jours dans la Métropole de Tours, ce n'est pas le conducteur du Tramway qui est fautif. A chaque fois, il s'agit d'un non respect des feux tricolores de la part de l'automobiliste. C'était le cas à Joué-les-Tours dimanche matin avenue de la République, mais aussi avenue Maginot à Tours-Nord lundi soir. Ces collisions entraînent parfois des perturbations importantes, et peuvent provoquer des chutes plus ou moins graves des passagers des rames au moment de l'impact.

Deux collisions Tram/Voiture par mois

Fil Bleu rappelle que dans 9 accidents sur 10 sur la ligne de Tram, c'est une voiture qui est en cause, 1 accident sur 10 impliquant un cycliste ou un piéton. Depuis la mise en place de la ligne en 2013, 5 millions de kilomètres ont été parcourus par le Tram de Tours. On enregistre en moyenne 2 collisions par mois.

Le Tram de Tours fêtera officiellement ses 5 bougies, le 31 août prochain.