Tours : deux nouveaux parcs à vélos inaugurés

Deux nouveaux parcs à vélos, soit 66 places au total, ont été inaugurés ce lundi à la piscine du lac à Tours et au palais des sports. Au total, on compte 10 parcs sur la ville, pour 364 places. C'est gratuit pour les abonnés Fil Bleu.

La ville et la Métropole de Tours viennent d'inaugurer ce lundi, deux nouveaux parcs à vélos. L'un au Palais des Sports, et qui compte 28 places. L'autre à la piscine du Lac, avec 38 places (28 vélos dans la partie fermée et 10 sous auvent). Ces abris sont accessibles 24h/24 avec une carte d'abonnement à 15 euros/an. L'accès est gratuit pour les abonnés Fil Bleu possédant une carte Fil Bleu chargée d'un pass mensuel.

Ces deux abris, qui coûte 150.000 euros (financés par la Région et la Métropole), vont permettre d’accroître l'offre des parcs sur la ville. On en compte 10 à Tours pour 364 places (et 11.500 places sur arceaux).

P = R Vaucanson : 30 places

Station Montconseil : 36 places

Station Marne : 36 places

Station Beffroi : 36 places

Station Verdun : 36 places

Station Rotière : 36 places

P + R Jean Monnet : 36 places

Saint-Pierre-Gare : 52 places

Palais des Sports : 28 places

Piscine du Lac : 38 places

On enregistre 40.000 déplacements à vélo par jour dans la Métropole. 7% des trajets domicile-travail sont effectués à vélo.