Tours et Château-Renault : des ralentissements à prévoir dès lundi

Dans la traversée de Tours, la circulation ne se fera plus que sur une seule voie sur l'A10 entre la sortie Joué-les-Tours/Périphérique et celle de la bifurcation vers l'A85. Des travaux de réfection de chaussée sont aussi prévues dans le secteur de Château-Renault.

Les travaux n'en finissent plus sur l'A10 dans la traversée de Tours. En fin d'après midi, vers 17h, on ne roulera que sur une voie sur 3 kms dans les 2 sens avec un basculement de circulation entre la sortie Joué-les-Tours/Périphérique et celle de la bifurcation vers l'A85. Il s'agit de travaux de réfection des joints du pont de la voie ferrée de la ligne Tours-Loches. Des travaux qui vont durer au maximum jusqu'au 20 octobre.

Bouchons aussi à prévoir dans le secteur de Château-Renault

Par ailleurs, durant deux semaines, du lundi 25 septembre au vendredi 06 octobre 2017, des travaux de revêtements de la chaussée vont être menés sur le territoire des communes de Saunay, Neuville-sur-Brenne et Château-Renault situées entre la limite du département du Loir-et-Cher et le carrefour giratoire de Château-Renault formé par la RN10 et la RD910. Ce chantier va s’opérer avec une alternance de circulation par tronçons de 500 mètres. Dans les zones de chantier, la vitesse sera limitée à 50 km/h au droit des alternats de

Des ralentissements, voire d’importants bouchons, sont à prévoir -

Afin de limiter la gêne occasionnée, il est conseillé aux usagers d’emprunter des itinéraires alternatifs.