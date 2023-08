Tours et son tram, une histoire qui dure

Si la a ligne actuelle du tramway a été mise en service il y a 10 ans, l'histoire de Tours et de ce moyen de transport date de bien plus longtemps puisque la ville s'est dotée d'un premier tramway en 1877. À l'époque, "c'était une démarche d'avant-garde puisque la ville de Tours était la sixième ville de France à se doter d'un type de ce type de transports" explique Jean-Luc Porhel, le directeur et conservateur en chef des archives de Tours.

À la fin du XIXe siècle, la ville voyait sa population augmenter et comptait alors 48.000 habitants. "C'était une ville où il y avait beaucoup d'activités ouvrières, industrielles, et la municipalité a souhaité favoriser le déplacement, notamment des classes populaires, parce qu'elle savait qu'elle partait sur une expansion urbaine et elle aménageait la ville dans le cadre de la modernité de la révolution industrielle et donc de manière très volontaire" constate Jean-Luc Porhel.

Un réseau qui a fonctionné jusqu'en 1949

Cette première ligne marque le début de l'histoire du tram avec Tours*, "au départ elle était à traction animale et les voitures étaient tirées par des chevaux, c'était la technique de l'époque"* précise le directeur et conservateur en chef des archives de Tours. "La première ligne était une ligne Nord-Sud, comme la ligne actuelle des tramways. Elle démarrait ce qu'on appelle à la barrière de Vouvray, et elle allait jusqu'au début de la côte de l'Alouette". Peu à peu le réseau de transport va se développer jusqu'en 1910, avec au final quatre lignes qui couvraient 19 km, il fonctionnera jusqu'en 1949 et le remplacement des trams par les bus.

Le tram fait son retour dans les discussions tourangelles au début des années 1990 alors que la fréquentation des bus stagne. Le maire Jean Royer lance alors des études pour la mise en place d'offres de transport collectif en site propre. La construction de la ligne de tramway sera actée en 2007 pour des travaux qui ont démarré en 2010 et donc une mise en service le 31 août 2013.

Une histoire du tramway à Tours remise en lumière pour les 10 ans de la ligne par la bibliothèque centrale de la ville qui organise un samedi patrimoine le 21 octobre à 15h sur le thème "Voyage à bord des anciens tramways tourangeaux".