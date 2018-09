Tours, France

A partir de ce lundi 24 septembre, Vinci Autoroutes réalise la couche de roulement définitive de la 3ème voie de l'A10 entre Chambray-les-Tours et Veigné. Ces chantiers vont entraîner une fermeture partielle de la bifurcation A10/A85 pendant 2 semaines, jusqu'au 5 octobre.

Durant 4 nuits (lundi 24, mardi 25, mercredi 26 et jeudi 27 septembre), entre 20h et 7h.

Risque de ralentissement sur une portion de 5 km, dans une zone de travaux, entre les échangeurs

de Joué-lès-Tours (n°24) et de Monts-Sorigny (n°24.1), dans les deux sens de circulation.

Durant 2 nuits (lundi 24 et mardi 25 septembre), entre 20h et 7h.

Fermeture des bretelles d'entrée et de sortie de Joué-lès-Tours (n°24), en provenance de Paris

et en direction de Bordeaux.

Suivre la déviation mise en place sur le réseau local.

Bifurcation A10/A85

Jusqu'au mercredi 3 octobre à 18h, jour et nuit.

Fermeture de la bretelle en provenance de Bordeaux (A10) et en direction d'Angers (A85).

Durant 4 nuits (lundi 24, mardi 25, mercredi 26 et jeudi 27 septembre), entre 20h et 7h.

Fermeture de la bretelle en provenance de Paris (A10) et en direction de Vierzon (A85).

Du lundi 24 septembre à 7h au vendredi 28 septembre à 20h, jour et nuit.

Fermeture de la bretelle en provenance de Vierzon (A85) et en direction de Paris (A10).

Suivre les déviations mises en place sur le réseau local.