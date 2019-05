Tours : Fil Bleu baisse ses tarifs le 1er août pour plusieurs catégories de voyageurs

Tours, France

Des tarifs moins chers suivant votre âge. Des tarifs modulés suivant votre revenu, et un service de bus à la demande. Voilà 3 des nouveautés majeures du réseau Fil Bleu à partir de la rentrée, le 1er août 2019. Cela concerne les 70.000 abonnés du réseau de Tours Métropole, avec à l'horizon l'arrivée de la deuxième ligne de tram aux alentours de 2025; Kéolis ayant l'obligation de mettre en oeuvre cette nouvelle gamme tarifaire et ces nouveaux services pendant les 7 années de son contrat.

Des baisses d'abonnement pour différentes tranches d'âge sauf pour les 27-64 ans

Dès le 1er août, il va y avoir une grille de tarifs selon 6 catégories d'âge (5-10 ans/11-18 ans/19-26 ans/27-64 ans/+65 ans), avec une baisse considérable des prix. Prenons les 5-10 ans, qui paient actuellement leur abonnement mensuel 24,80 euros, il va passer à 12 euros, soit plus de 50% d'économie. Ensuite, trois catégories d'âge entre 11 et 26 ans (étudiant et non-étudiant) qui au lieu de payer 24, 27 ou 39 euros paieront désormais un tarif unique de 23 euros ! Seuls les actifs entre 27 et 64 ans voient leur abonnement augmenter mais Fil Bleu rappelle que leur employeur leur rembourse 50% du trajet domicile-travail. Par ailleurs, pour les étudiants, le tarif annuel permet une économie de 70 euros par an.

L'évolution tarifaire des abonnements mensuels en fonction de la tranche d'âge - Fil Bleu

Autre bonne nouvelle pour les voyageurs, la tarification solidaire. Les familles au faible Quotient Familial et au Quotient Familial moyen vont bénéficier de 78% et 56% de réduction, ce qui fait 9,90 euros par mois pour les moins aisées et 19,90 pour les autres. Tours Métropole veut ainsi toucher les personnes au RSA et au SMIC. En revanche, le tarif demandeur d'emploi n'existe plus. Il ne reflétait pas vraiment le revenu réel du foyer, explique Tours Métropole.

De nouvelles dessertes, et un renforcement de l’offre l’été

Cette année, parmi les nouveautés du réseau, il y a la desserte du centre commercial « Ma petite Madelaine » à Chambray-les-Tours avec la ligne 14. Une ligne 3 plus directe pour les usagers venant du sud avec un nouvel arrêt au centre commercial des Atlantes, une ligne 19 renforcée entre Saint-Avertin et la Gare de Tours. Par ailleurs, durant l’été, l’offre se renforce pendant 3 semaines. La période été (service réduit) passe du 15 juillet au 26 août 2019 (au lieu du 30 juin au 2 septembre 2019).

Le transport à la demande s’appelle désormais Résabus

Résabus, le nouveau du transport à la demande, permet de commander un taxi ou un mini-bus de 8 places à des arrêts de bus. On peut réserver jusqu’à 30 min avant le départ, ou via l’appli Fil Bleu. Il y a de nouvelles dessertes :

Desserte de nouveaux secteurs périurbains en rabattement sur le tramway :

o Ballan-Miré/Savonnières/Villandry pour un rabattement vers la station Heure Tranquille

o Ballan-Miré/Joué-lès-Tours pour un rabattement vers la station Joué Hôtel de Ville

o Mettray et Chanceaux-sur-Choisille pour un rabattement vers la station Beffroi

En rabattement sur le bus :

o Berthenay et Saint-Genouph pour un rabattement vers les arrêts La Riche Centre et La Riche Soleil

o Druye pour un rabattement sur Ballan Centre

Par ailleurs, trois nouvelles lignes électriques apparaissent pour desservir Tours-Nord, Tours-Centre et Joué-lès-Tours, avec l'achat de 5 nouveaux véhicules.

Près de 40 millions de voyageurs en 2018

Le réseau Fil Bleu a réalisé 39,7 millions de voyages en 2018, soit +6% par rapport à 2017. Il compte 1 ligne de Tramway, 1 ligne de bus à haut niveau de service, 3 lignes fortes d’est en Ouest…. Fil Bleu compte 700 salariés dont 500 conducteurs (25% de femmes).