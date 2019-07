Tours : Fil Bleu passe en horaire d'été à partir de ce lundi 15 juillet

A partir de ce lundi 15 juillet, et jusqu'au 25 août, Fil Bleu passe en horaires d'été. Cela signifie des rames de Tram toutes les 10 minutes en semaine.

Tours, France

Fil Bleu, le réseau de transport de la Métropole de Tours, passe en mode été. Pour les tram, comptez une rame toutes les 10 minutes en journée en semaine, et 15 minutes le dimanche. Ce délai passe entre 20 et 30 minutes le soir après 22h. Le dernier tram au départ de l'arrêt Vaucanson se fait désormais à 23h30 et 0h30 depuis celui de Jean Monnet. Ces horaires d'été sont valables jusqu'au 25 août prochain.