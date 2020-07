Tours : Fil Bleu peine à retrouver ses clients avec moitié moins de tickets validés en juin par rapport à 2019

Ce samedi 11 juillet, les transports de l'agglomération de Tours entrent dans les horaires d'été, jusqu'au 23 août. Fil Bleu annonce une reprise de son réseau à 100%, de 4h30 du matin jusqu'à 1h30. Une occasion de tirer un bilan de trois mois de confinement et de déconfinement. Fil Bleu aura perdu beaucoup de voyageurs pendant cette période de crise sanitaire, même si, au fil des des derniers mois, le trafic a été continuellement réadapté. Le 11 mai, Fil Bleu a assuré 70% du trafic normal. Le 25 mai, le trafic du tramway a repris normalement. Le 6 juin, retour d'une offre de nuit avec le tramway pour être en phase avec les bars et les restaurants.

A fin juin, Fil Bleu annonce 63% de passagers par rapport à la même période l'an passé

Depuis le début, Fil Bleu a imposé le port du masque dans les bus et tram et tenté de rassurer les Tourangeaux. Selon les derniers chiffres, le chemin est encore long. Sur l'ensemble du mois de juin, 1,5 million de tickets ont été validés, soit 46% de moins qu'en juin 2019. Mais la reprise est réelle si on se fie aux deux dernières semaines. Entre le 22 juin et le 5 juillet, Fil Bleu a transporté deux tiers de ses passagers, 63% précisément, par rapport à la normale, sur la même période l'an passé. Les Tourangeaux commencent à reprendre l'habitude de prendre bus et tramway. Il est loin le temps, tout au début du confinement, où les passagers se comptaient sur les doigts d'une main, avec 5% de la fréquentation habituelle.