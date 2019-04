Tours : Flixbus propose de nouvelles destinations vers Saint-Malo, La Rochelle et Orly Aéroport

Tours, France

Le réseau de bus Flixbus étend son offre au départ de Tours. L'opérateur de car longue-distance va proposer à partir du 18 avril, et jusqu'à la fin de l'été, une liason vers Saint-Malo (via Le Mans, Laval et Rennes). Soit 2 trajets par jour 7j/7. Flixbus va aussi proposer une liaison pour l'aéroport d'Orly et Paris Bercy. Cela représente jusqu'à 4 A/R par jour 7j/7. Enfin il y aura aussi une liaison vers La Rochelle, via Châtellerault, Poitiers et Niort, soit 1 A/R par jour, 6j/7. Entre les vacances de Pâques de 2018 et celles de 2019, l'offre de Flixbus aurait progressé de 60%.i