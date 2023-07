Tours : gros bouchons sur la rocade ouest à cause de travaux et d'un accident de poids-lourd

Début de journée cauchemardesque pour des milliers d'automobilistes tourangeaux, ce matin : des travaux qui avaient lieu depuis deux nuits entre Fondettes et La Riche n'ont pas pu s'achever à l'aube, contrairement à ce qui était prévu. Il y a donc eu de très gros embouteillages dans les deux sens, entre 8H et 9H, sur la rocade, entre la Membrolle-sur-Choisilles et Joué-les-Tours. Les routes les plus proches de la rocade étaient bouchées, elles-aussi, à Saint-Cyr-sur-Loire, Fondettes, et dans Tours.

Une deuxième difficulté est venue s'ajouter à ça, à partir de 9 h : la communication de la Métropole de Tours annonce qu'un poids-lourd de 19 tonnes s'est couché sur la rocade, à hauteur de l'échangeur du Super-U de Joué-les-Tours, sans faire de blessé. Le chauffeur a perdu le contrôle de son camion avant de percuter la pile d'un pont et de se coucher sur la chaussée. Le chargement a été dispersé sur les voies, à savoir des déchets de grande surface.

Conséquence : dans les deux sens, on ne circule que sur une voie, celle de droite, ce qui a occassionné, là-aussi, de gros embouteillages. Ces bouchons ont duré une grande partie de la matinée.