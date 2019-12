Tours : grosses perturbations attendues dès ce week-end sur le réseau Fil Bleu

Tours, France

Il va être très compliqué de se déplacer ces samedi et dimanche dans l'agglomération tourangelle. Ce samedi, il n'y aura par exemple aucun tram jusqu'à 13h. Ce dimanche, il n'y aura d'ailleurs pas de tram du tout. Il y aura aussi d'importantes perturbations sur tout le réseau bus. Rien à voir avec la mobilisation contre la réforme des retraites, les agents de Fil Bleu sont appelés à la grève par plusieurs syndicats (CGT, CFDT, FO et CGC), et en plus le préavis est reconductible pour tous les week-ends de décembre, les veilles et les journées même de jours fériés. Le reste de la semaine, les agents pourraient également cesser le travail par période de 55 minutes, matin et soir.

Dans le viseur des syndicats, des conditions de travail devenues intolérables selon eux

Les conditions de travail des près de 500 conducteurs sont à nouveau dénoncées par les syndicats. Un motif récurrent de grogne dans l'entreprise, puisque l'an dernier à la même époque, un préavis de grève sur les mêmes revendications avait aussi été déposé. Une refonte du réseau a eu lieu en septembre dernier, avec des modifications de ligne. Ce qui occasionne selon Michel Audineau, représentant syndical CGT au CSE (Comité social et économique) de Fil Bleu, des temps de parcours intenables, et donc des bus en retard. "Sur les temps de parcours, ça a été mal évalué, ce qui fait que les bus sont en retard. _Quand les conducteurs arrivent en bout de ligne, soit ils n'ont plus de temps de pause, soit ils sont déjà en retard_. Le réseau est fortement perturbé. Et ce n'est pas satisfaisant pour les salariés et aussi les usagers car au final ce sont eux qui en font les frais".

Loïc Latour dit comprendre les revendications, mais le directeur marketing de Fil Bleu estime que tout n'est pas de la faute de l'entreprise. "Cette année exceptionnellement, on a eu énormément de perturbations sur le réseau, énormément de travaux, qui ont fait que ça été très compliqué pour tenir le temps. On est prêts à regarder les lignes où c'est compliqué de tenir le temps, mais la difficulté c'est que quand on modifie une production, on modifie les plannings de l'ensemble des conducteurs, donc _ça ne se fait pas du jour au lendemain_, ça se travaille et ça se travaille notamment avec les organisations syndicales". Lui se dit prêt à négocier avec les organisations syndicales, et à faire des propositions. Pour autant, aucune nouvelle réunion de négociation n'est pour l'instant prévue.

Un trafic très perturbé dès ce samedi

Ce samedi, le tram ne circulera qu'entre 13 et 21 heures. Aucun service tramway ou Plan B (bus de substitution) avant 7h et après 21h.

De 7h à 13h, uniquement des bus de substitution entre Vaucanson et Jean Monnet, à la fréquence d'un toutes les 30 minutes.

De 13h à 21h, une rame de tramway en circulation toutes les 15 minutes.

Importantes perturbations aussi sur le réseau bus. Lignes 2 à 5 : un bus toutes les 15 à 40 minutes. Lignes 10 à 12 et 14 à 18 : service dégradé. Lignes 31 à 36 et 50 à 57 : service fortement réduit. Ligne 30 : service en taxi bus entre 13h30 et 19h. Aucune circulation sur les lignes 60 à 76. Pas de trafic non plus sur les lignes Citadine C1 à C4.

Ce dimanche, pas de tram toute la journée et pas de service bus du début de service jusqu’à 13h30. A partir de 13h30, des bus de remplacement tram (Plan B) sont mis en place et une partie des lignes de bus circulent de 13h30 à 20h30.