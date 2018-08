Avec 8.000 utilisateurs réguliers, le système de velo en libre-service Indigo Weel a trouvé son rythme de croisière. On compte désormais 750 vélos disponibles à la location, c'est 4 fois plus qu'au lancement en février dernier.

Tours, France

Les vélos blancs et violets d'Indigo Weel sont de plus en plus nombreux à Tours. Ces vélos en libre-service utilisables via une application sur smartphones ont été lancés en février dernier. A l'époque, il y en avait 200. Aujourd'hui on en compte désormais 750, soit presque 4 fois plus.

8.000 utilisateurs réguliers

L'offre a donc trouvé son rythme de croisière, avec au total, 72.000 locations enregistrées en moins de 7 mois, pour 8.000 utilisateurs réguliers. Les étudiants tourangeaux notamment ont visiblement adopté ces nouveaux vélos que vous pouvez prendre et laissez n'importe où dans la ville moyennant 50 centimes la demie-heure. Avec la rentrée étudiante qui s'annonce, Indigo weel compte bien en attirer 2.000 utilisateurs de plus...

5 à 7% de vandalisme

Vous pouvez prendre un vélo n'importe où, dans une zone comprise du nord au sud entre la Tranchée et les Deux-Lions et d'ouest en est entre La Riche et la gare TGV de Saint-Pierre-des-Corps. Maire attention à celui qui abandonne son deux roues hors zone, il devra payer une pénalité de 15 euros. Justement, concernant le vandalisme, la ville de Tours n'est pas épargnée. Mais avec 5 à 7% de vélos dégradés, ce n'est pas un problème pour Indigo Wheel qui parvient à les remettre tous en service, sauf ceux qui finissent dans la Loire et cela arrive parfois, mais très rarement. Avec des vélos utilisés en moyenne plus de 2 fois par jour, Tours possède l'un des taux de rotation les plus élevés du réseau Indigo Weel présent également à Lyon, Bordeaux, Toulouse, Metz, Grenoble ou encore Angers....