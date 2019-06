Tours : l'aéroport fermé jusqu'au 28 juin en raison de travaux sur la piste

Tours, France

Aucun avion militaire et civil ne décolle depuis ce mardi de l'aéroport de Tours. L'armée de l'air procède à des travaux sur la piste jusqu'au vendredi 28 juin. Du coup, pendant ces 11 jours d'arrêt, tous les vols sont déroutés sur l'aéroport de Poitiers.

Un service en autocar pour se rendre à Poitiers

Cela représente, au total, une vingtaine de vols qui sont déroutés sur l'aéroport de Poitiers, soit une heure de plus à rajouter avant l'embarquement. Des vols en provenance ou à destination de Londres, Porto, Dublin, Marakech ou encore Figari. Un service de liaison par autocar a été mis en place par l'aéroport de Tours pour rejoindre la plateforme de Poitiers. A condition d'avoir réservé en amont sur internet.

Des travaux liés à l'activité des vols militaires

Ces travaux consistent à entretenir les dalles de béton et les joints qui composent les 2.400 m de la piste, ainsi que les voies d'accès. Ce sont surtout les vols militaires, et notamment les décollages des alphajet, qui fragilisent cette piste vieillissante. En 2018, entre atterrissage et décollage, on a enregistré 24.000 mouvements sur l'aéroport de Tours dont près de 17.000 pour l'école de chasse. Ces travaux, dont le montant n'est pas communiqué, sont pris en charge au prorata des mouvements entre le gestionnaire de l'aéroport et l'armée de l'air