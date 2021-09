Tours : l'agence commercial de Fil Bleu devient plus accessible pour les personnes handicapées

L'agence de Fil Bleu rue Michelet à Tours est désormais équipée d'outils pour l'accueil de ses usagers handicapés. Parmi les aménagements réalisés dans l'agence, citons une borne d'accueil tant pour les personnes à fauteuil que celles déficients auditifs ou visuels. L'agence propose aussi pour les personnes malentendantesun service d'interprètes en langue des signes et en visioconférence via une plateforme en ligne. Autre nouveauté, le mur de l'espace info-voyageur a été repensé. Les documents sont accessibles à différentes hauteurs et un écran géant tactile permet d'accéder au site internet filbleu.fr.

Un 20e bus Fil Blanc mis en service

Côté transport, un 20e bus Fil Blanc fait son apparition (les bus Fil Blanc sont la déclinaison des bus Fil Bleu pour les personnes à mobilité réduite), il s'agit de bus équipés d'un aménagement modulable selon les types de handicaps, ils peuvent accueillir jusque sept usagers en même temps. Pour cette année 2021, sept de ces bus sont renouvelés pour un montant de 436 000 euros financé par le Syndicats des Mobilités de Touraine, autrement dit par la Métropole de Tours.