Tours : l'hyper centre interdit à la circulation ce vendredi en raison de la finale de la CAN

En raison de la liesse probable des supporters algériens en cas de victoire ce vendredi soir lors de la finale de la CAN, la ville de Tours interdit la circulation et le stationnement dans l'hyper centre. L'interdiction prend effet du vendredi 21h jusqu'au samedi 5h.

Tours, France

En raison de la finale de la coupe d'Afrique des Nations ce vendredi soir à 21h entre l'Algérie et le Sénégal, et afin de prévenir des débordements éventuels ou dégradations, la Ville de Tours interdit la circulation et le stationnement dans l'hyper centre du vendredi 21h jusqu'au samedi 5h.

La circulation sera donc interdite du vendredi 19 juillet à 21h jusqu’au samedi 20 juillet à 5h sur les voies suivantes :

Avenue de Grammont entre les rues Origet / Auguste Comte et la place Jean-Jaurès

Rue d’Entraigues entre la rue Georges Sand et l’avenue de Grammont

Boulevard Béranger, sur la section comprise entre les rues Marceau / Georges Sand et la place Jean-Jaurès

Rue Etienne Pallu

Boulevard Heurteloup entre les rues Bernard Palissy / Vaillant et la place Jean-Jaurès

Rue de Bordeaux

Rue Charles Gilles

Le stationnement sera interdit du vendredi 19 juillet à 17h jusqu’au samedi 20 juillet à 5h dans les rues suivantes :