Tours : la deuxième ligne de tramway ne verra pas le jour avant 2028 "au moins"

On ne pourra pas monter dans la deuxième ligne de tramway de Tours et sa Métropole avant 2028 : c'est ce qui a été dévoilé ce 19 septembre lors d'une conférence de la Métropole. Un retard dû à l'abandon en juin dernier du tracé boulevard Béranger, qui doit relancer des études sur le boulevard Jean Royer.

Deux ans d'études sur le boulevard Jean Royer

Si le tram ne passe pas boulevard Béranger, il passera boulevard Jean Royer entre le quartier Sanitas et la rue Giraudeau. Ce deuxième choix a déjà été étudié, mais pas assez. "On ne repart pas complètement de zéro vu qu'il y a déjà des esquisses d'études, mais il faut rentrer dans le détail", explique le maire de Tours, Emmanuel Denis. "Quels sont les réseaux qui passent sous le boulevard Jean Royer ? Va-t-on pouvoir les mettre de côté si la ligne de tram passe à cet endroit là ? Où seront positionnés les arrêts de tram le long du boulevard ?"

Ces études du boulevard Jean Royer vont démarrer au mois d'octobre 2022 et durer "au moins deux ans", explique Laurence Marin, la directrice du Syndicat des mobilités de Touraine. "Il y a des études incompressibles. On effectue par exemple une étude qui s'appelle Les quatre saisons, où l'on doit analyser pendant un an le comportement de la faune et de la flore sur les itinéraires qu'on va parcourir." Et si la date de 2028 a été avancée ce 19 septembre par la Métropole, elle ne reste qu'une estimation. "Il y a encore beaucoup d'inconnues en terme de calendrier", tient à rappeler Laurence Marin.

Un site pour communiquer sur l'avancement du projet

Malgré cela, vous verrez quand même des changements ces deux prochaines années dans les zones ou le tracé est confirmé. "Fin-octobre et début novembre 2022 il y aura les premières démolitions de maisons à Chambray-lès-Tours et La Riche, là où passera le futur tram", explique Wilfried Schwartz, le président du Syndicat des mobilités. "Donc il y a des choses concrètes et visibles qui vont se faire."

Face à l'attente autour du projet, la Métropole a lancé ce 19 septembre un site internet lignes2tram.fr pour communiquer les actualités de la ligne de tramway. Les habitants peuvent aussi directement poser leurs interrogations via une boîte à question.