Tours : La fréquentation de l'aéroport reprend des couleurs en 2019

Tours, France

La fréquentation de l'aéroport de Tours Val-de-Loire reprend des couleurs en cette fin d'année 2019 et devrait atteindre les mêmes statistiques que celles de 2016 en s'approchant des 200 000 passagers d'ici la fin de l'année. La fréquentation est en hausse de 11% par rapport à l'an dernier mais elle est à relativiser car 2018 avait connu un gros trou d'air en raison d'une activité qui avait été réduite au cours des six premiers mois de l'année à cause notamment de travaux sur la piste. C'est donc un retour à la stabilité avec à la fin septembre près de 153 000 passagers et surtout un taux de remplissage de près de 90%, toutes les destinations sont en progression à l'exception de Dublin qui est à l'équilibre : +7% pour Porto et Marrakech, +2% pour Londres et même +67% pour le Tours - Marseille mais il n'y avait pas eu de vols sur cette dernière destination au cours du premier trimestre 2018.

Y aura t'il de nouvelles destinations en 2020 ?

A priori non selon le directeur de l'aéroport Nicolas Destouches : "il faut trouver des marchés économiquement intéressants, on y réfléchi mais pourquoi pas envisager d'ici quelque temps des destinations vers l'Italie, les Pays Bas ou même l'Allemagne, encore faut-il trouver les compagnies aériennes dont certaines connaissent en ce moment des difficultés" - Nicolas Destouches

Les Tourangeaux auront peut-être une bonne surprise d'ici la fin de l'année avec l'annonce de vols charter pour 2020 et 2021, quelques destinations "vacances soleil" comme par exemple les Baléares mais tout ceci est actuellement en discussion.