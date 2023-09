Tours : la galère des automobilistes pour accéder aux Deux-Lions à l'embauche

En heure de pointe, le rond-point près de la tour EDF, à Tours-Sud, est complètement saturé. C'est par là que passe Aurore, pour arriver au bureau, dans le quartier des Deux-Lions. "J'habite près d'Azay-le-Rideau. D'ordinaire, je mets une demi-heure. Mais là, j'ai mis presque trois-quarts d'heure. Je suis arrivée en retard de 10 bonnes minutes au travail. On était tous dans le même cas. Même mon patron."

Comme beaucoup, elle s'est retrouvée dans d'interminables bouchons, ce mardi 12 septembre. Des ralentissements qui ont tendance à être plus importants encore qu'à l'accoutumée, depuis quelques jours. "Je prends toujours la rocade et je la quitte à la sortie Savonnières. Là, ça bouchonnait avant la sortie. Nous étions tous avec les feux de détresse, le plus possible collés sur la droite, sur la bande d'arrêt d'urgence, pour gêner le moins possible. C'était limite au niveau de la sécurité."

Des reports sur d'autres voies, déjà bien congestionnées

Tout cela résulte, avant tout, de la fermeture de la sortie Saint-Avertin, sur l'A10, dans le sens Nord-Sud. Jusqu'au 20 octobre, Vinci y réalise des travaux. Ce qui oblige les automobilistes à se reporter sur d'autres voies - notamment sur la rocade -, pour rejoindre les entrées du quartier des Deux-Lions, par les jardins ouvriers de la Bergeonnerie, par Joué-lès-Tours en longeant les voies du tramway ou par le rond-point Saint-Sauveur. Ce qui congestionne d'autant plus ces axes et les rues tout autour.

"Moi, j'ai l'habitude de prendre l'autoroute et de sortir à Saint-Avertin, explique Isabelle, qui habite dans le Loir-et-Cher et travaille dans le quartier des Deux-Lions, comme 5.000 autres personnes. Mais là, j'ai dû sortir à Tours-Centre et passer Saint-Pierre-des-Corps, c'est n'importe quoi. En plus, il pleut. Ceux qui prennent leur vélo pour arriver au travail d'ordinaire se rabattent sur la voiture et c'est l'enfer."

Un nouveau plan de circulation qui fait grincer quelques dents

Or, quand elle croit toucher au but, un autre souci se rajoute : le nouveau plan de circulation des Deux-Lions. Depuis une semaine, la mairie de Tours a mis en place des blocs de béton, au niveau du centre commercial L'Heure Tranquille, pour barrer la route qui permet de traverser les voies de tramway. Ce qui oblige à faire tout le tour. "Ça ne ressemble à rien, en fait. C'est limite plus dangereux parce que je suis passée par la fac de droit, près des arrêts de bus et de tramway où beaucoup de piétons transitent. Je ne vois pas en quoi c'est plus sécurisant, franchement. Et ça rajoute des bouchons, évidemment."

Une partie d'une rue a aussi été fermée et visiblement, ça ne plaît pas à tout le monde. © Radio France - Adrien Bossard

Cette décision a été prise "en concertation avec les habitants", assure Christophe Boulanger, le conseiller municipal chargé du plan de circulation. "À l'origine, ce quartier avait été pensé pour la voiture, car il n'était que tertiaire. Mais ce n'est plus le cas. Il y a des habitants et une école désormais. Et c'est ce constat qui nous a amenés à réfléchir à un apaisement de la circulation. Les discussions ont été engagées il y a plus de deux ans avec la population. Cela a été soumis au vote lors de l'assemblée de quartier, en juin dernier. Le principe, c'est que les gens n'aient pas à traverser le quartier quand ils n'ont rien à y faire. On estime qu'il y a 20-25% de gens qui traversent ce quartier, en heure de pointe, et qui n'ont rien à y faire. Or, on n'est pas sur une rocade. En fait, on n'interdit pas l'accès à la voiture, car on peut accéder à toutes les adresses. Simplement, on contraint un petit peu les gens en rallongeant leurs itinéraires."

Pour l'instant, ce n'est qu'une expérimentation. Un bilan sera fait dans six mois avec les habitants pour savoir s'il faut la pérenniser. "C'est dommage que les salariés, en revanche, ne soient pas consultés", soupire Laurent.