VIDEO - A Tours, la SNCF rappelle les bons réflexes à avoir face à un passage à niveau

Nous les traversons comme des carrefours anodins, et pourtant, les passages à niveau peuvent être bien plus dangereux. La SNCF a tenu à le rappeler au cours d'une journée de sensibilisation sur le parvis de la gare de Tours.

"Quand le feu rouge clignote, il faut absolument s'arrêter". C'est une règle du code de la route qui peut nous paraître évidente, mais que rappellent pourtant les agents de la SNCF, devant le parvis de la gare de Tours, ce samedi 2 octobre. Cette journée de sensibilisation est l'occasion de montrer qu'un passage à niveau n'est pas un carrefour comme un autre. Il y en a 216 sur nos routes d'Indre-et-Loire.

Des accidents liés aux comportements des automobilistes

"On a l'impression de tout connaître, et en fait, certains rappels sont nécessaires", reconnaît Caroline. "Je fais attention, mais c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri d'être distrait ou trop pressé", ajoute son mari Dominique. Car les accidents n'arrivent pas qu'aux autres. Des automobilistes se font ainsi piéger sur les voies, entre deux barrières.

"Certains ne respectent pas le feu rouge clignotant et s'engagent alors que la barrière commence à descendre. D'autres s'engagent sur les voies, alors qu'il y a de la circulation devant eux, sans avoir l'assurance de pouvoir passer avant qu'un train n'arrive", décrit Thierry Balestrière, cheminot à la direction territoriale Centre-Val de Loire de SNCF Réseau.

Un accident sur deux est mortel

Il reste heureusement une solution pour les automobilistes coincés sur les voies : les barrières sont cassables, et donc franchissables par la voiture. Et mieux vaut abîmer une barrière que se faire percuter par un train. "La moitié des accidents sont mortels. Il y a très peu de chances de s'en sortir, car un train met en général un kilomètre pour s'arrêter", alerte Francesca Aceto, directrice territoriale dans la région.

Pour les collisions non mortelles, n'en restent pas moins les séquelles. "Parfois des handicaps à vie. Mais aussi pour le choc pour le conducteur du train ou les voyageurs qui peuvent être blessés lors du freinage d'urgence", explique la responsable. Dans la région, on compte 18 accidents depuis 2018, qui ont fait un mort et deux blessés graves.

Ne jamais descendre les barrières manuellement

La SNCF sensibilise ainsi les automobilistes, mais aussi les plus jeunes, notamment en milieu scolaire. "Certains se lancent des défis dangereux, comme marcher le long des voies ou activer manuellement la procédure de fermeture des barrières", indique Francesca Aceto. Un phénomène que l'on voit passer sur les réseaux sociaux.

Problème : une fois que ces barrières sont fermées, elles ne se relèvent que si un train passe. "Comme aucun n'arrive, les automobilistes vont alors être tentés de franchir en chicane, au risque qu'un train passe finalement à ce moment-là", prévient Thierry Balestrière.