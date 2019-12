Tours : "la SNCF supprime le service Junior et compagnie pour se faire du pognon sur le dos des enfants"

Tours, France

C'est une décision de la SNCF qui passe très mal auprès des usagers. Pour permettre à un maximum de voyageurs de circuler ce week-end malgré la grève contre la réforme des retraites, la SNCF a décidé de supprimer le service "Junior et Compagnie". Ce service permet aux enfants âgés de 4 à 14 ans de voyager en toute sécurité avec un accompagnateur diplômé. En tout 6.000 enfants sont concernés par cette annulation en France.

On a payé 3 mois à l'avance un billet à 262 euros pour rien. On est obligé d'aller chercher mon neveu jusqu'à Strasbourg en voiture

Selon la compagnie ferroviaire, le service mobilise une voiture entière dans les trains, une voiture qui n'est pas occupée à 100%. Mais cette suppression du service, au dernier moment, complique l'organisation des familles pour les fêtes. C'est le cas de Déborah Kazmiertzak, une habitante de Tours. Son neveu, âgé de 10 ans, devait rejoindre son père à Bordeaux depuis Strasbourg. Le billet"Junior et compagnie" avait été réservé il y a plus de 3 mois, soit 262 euros. La SNCF leur a signifié mercredi que le voyage était annulé. D'où la colère de Déborah. "Un adulte peut trouver des solutions, via le bus ou Blabla Car. Mais un enfant, c'est plus compliqué pour un enfant de 10 ans qui voyage seul. D'où ma colère. Du coup, une de mes soeurs va aller le chercher en voiture à Strasbourg. Une autre personne viendra le chercher à Tours depuis Bordeaux pour qu'il passe le Noël avec son père".

La SNCF se fait du pognon sur le dos des enfants

Déborah, qui ne conteste pas la grève des cheminots, espère se faire rembourser du billet et déplore une fatigue inutile pour palier à cette suppression. Elle dénonce aussi les frais supplémentaires liés au trajet en voiture. Pour elle, "ce qui est d'autant plus scandaleux, c'est que les placés libérées par le service "Junior et Compagnie" sont proposées à la vente à un prix très élevé. J'ai l'impression que la SNCF se fait du pognon sur le dos d'enfants".