Tours : La ville va expérimenter l'interdiction ponctuelle de circuler devant cinq écoles, fin mai

La municipalité de Tours a décidé d'expérimenter le dispositif des "rues scolaires". Autrement dit, elle va interdire totalement la circulation, à certaines heures, sur environ 200 mètres, à proximité de l'entrée de cinq écoles :

L'école Jules Verne à Tours-Nord

L'école Velpeau

L'école Rabelais,

L'école Clocheville

Le groupe scolaire Giraudoux-Rimbaud, dans le quartier des Fontaines

Véhicules interdits de 8H10 à 8H40 puis de 16H25 à 16H50

Des barrières bloqueront la circulation sur un tronçon d'environ 200 mètres, de 8H10 à 8H40, puis de 16H25 à 16H50. L'objectif est triple : limiter les risques qu'un enfant se fasse renverser. Diminuer la pollution générée par les véhicules qui ralentissent, s'arrêtent et redémarrent, et enfin, lutter contre la sédentarité en faisant marcher les enfants et leurs parents. "Pratiquement aucun enfant n'habite à plus d'un kilomètre de son école" explique Armelle Gallot-Lavallée, l'adjointe au maire de Tours chargée de ce dossier. "On arrive beaucoup plus en forme à l'école quand on vient à pied et qu'on peut discuter avec ses parents, etc. Il n'y a pas le même stress qu'en voiture, quand les parents te déposent juste devant l'école".

Selon l'adjointe au maire, "pour la plupart des enfants, c'est l'affaire de 10 ou 15 minutes de marche". 10 ou 15 minutes que n'ont pas forcément tous les parents qui déposent leur enfant devant l'école avant de filer pour être au travail à 9H, par exemple. La municipalité s'attend donc à ce que cette expérimentation suscite quelques mécontentements.

Malgré tout, Armelle Gallot-Lavallée espère aussi quelques autres retombées positives pour les enfants : "Ça pourrait aussi permettre aux enfants d'aller tous seuls à l'école s'il n'y a pas de voiture. Les parents seront peut-être davantage tentés de dire je t'amène jusqu'à la barrière et après, tu peux y aller tout seul. Je pense qu'il y a beaucoup d'effets secondaires, donc on va mesurer tout ça et on espère pouvoir développer ce dispositif l'année prochaine".