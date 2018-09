Les travaux dans la Métropole de Tours se poursuivent en cette rentrée. Des travaux sont prévus Boulevard Heurteloup toute cette semaine, sur le Pont Joule à Chambray, et aussi à Saint-Pierre-des-Corps.

Tours, France

Les travaux estivaux menés dans la Métropole de Tours (213 chantiers pour 13,8 millions d'euros d'investissements) se prolongent en cette rentrée. Après la réhabilitation du Pont Mirabeau, fermé pendant 1 mois, et la création d'un giratoire Porte de Villandry route de Savonnières, en contrebas de la rocade, d'autres chantiers se poursuivent. Il y a d'abord les travaux de renforcement de la Digue de Loire, sur 3kms à Saint-Pierre-des-Corps. Ce sont des travaux menés par les services de l'Etat pour le compte de Tours Métropole et qui vont durer jusqu'au 30 novembre.

Le Boulevard Heurteloup, côté Nord, en travaux jusqu'à vendredi

Des travaux de revêtement de voirie sont aussi prévus cette semaine, jusqu'à vendredi, côté Nord du Boulevard Heurteloup à Tours, à proximité de la rue Bernard Palissy. C'est dans le sens Autoroute/Gare de Tours et on ne circule que sur une seule voie dans ce secteur. Vendredi sera sans doute la journée la plus compliquée avec le marquage des voies.

Le Pont Joule également en travaux jusqu'au 14 septembre

Par ailleurs le pont James Joule, avenue Grand-Sud à Chambray-les-Tours, est aussi en travaux jusqu'au 14 septembre. Il s'agit de réfection des voies, des travaux d'étanchéité et de joints. La circulation est restreinte sur une seule voie.