Tours : les travaux du plus grand parc à vélos de la Métropole a commencé près de la gare

Avec notamment les abris vélos de la gare de Saint-Pierre-des-Corps, celui de la piscine du Lac à Tours, c'est en tout aujourd'hui 474 places de stationnement réparties dans 14 abris vélos sécurisés qui existent sur la Métropole de Tours. D'ici la fin de l'année viendra s'ajouter celui proche de la gare de Tours, un parc à vélo de 176 places. Face à l'augmentation grandissante des déplacements à vélo sur la ville et la périphérie, la Métropole de Tours poursuit le développement de ce type d'abris vélos. Celui de la gare de Tours sera le 15e du genre, le plus grand explique Agnès Thibal du Syndicat des Mobilités de Touraine : "On est sur le principal pôle d'échanges de l'agglomération, à savoir la gare de Tours. C'est un projet qui était dans les cartons depuis plusieurs années. Le parc sera sécurisé par des caméras qui permettent de visualiser si jamais il y avait des actes de vandalismes ou de vols".

Le vol de vélo est toujours d'actualité à Tours

Depuis le début de l'année 500 plaintes ont été déposées, c'est 17% de moins que sur la même période de 2020 d'après les données de la police nationale. Des vélos parfois retrouvés et stockés dans un local de la police municipale. Guillaume Gras en a notamment la charge : "Nous en avons de plus en plus, actuellement 80 vélos de 2019 à aujourd'hui. Le local est plein sans compter les vélos de l'année qui sont stockés ailleurs si les propriétaires se manifestent. Si ce n'est pas le cas au bout d'un certain temps, nous en donnons une vingtaine à différentes associations".

Un abri vélos gratuit si vous êtes abonné à Fil Bleu

Ce parc à vélos sera accessible à tous 24h/24h mais avec une carte d’abonnement. L’accès sera gratuit pour les abonnés Fil Bleu possédant une carte Fil Bleu chargée d’un Pass mensuel en cours de validité mais coûtera 15€/an pour les non abonnés ce qui ne réjouit pas Sandra et Guillaume adeptes de la petite reine : "Ce n'est pas très démocratique en fait, je préférerais que l'on mette des gens pour sécuriser le parc. Dans l'optique d'inciter les gens à se déplacer à vélo, je pense que ce n'est pas en mettant des stationnements payants que l'on va les inciter à le faire. Il faut faire des gestes envers les cyclistes".

Il est un geste qui est devenu obligatoire depuis quelques mois, celui du marquage des vélos...afin d'éviter les vols et de retrouver plus facilement le propriétaire.