Tours : le débat autour de la gratuité totale dans les transports publics continue

Une réunion publique est organisée à Saint-Pierre-des-Corps mardi 12 novembre au sujet de la gratuité dans les transports publics. Guillaume Gontard sénateur de l'Isère et auteur d'un rapport à ce sujet sera présent.

Tours, France

Pourra-t-on un jour prendre le tram ou le bus à Tours et dans la métropole sans payer ? C'est en tout cas une idée qui est débattue en ce moment, quelques mois avant les élections municipales en mars prochain.

Une réunion publique est prévue mardi 12 novembre à Saint-Pierre-des-Corps à ce sujet. Une réunion présidée par Guillaume Gontard sénateur de l'Isère du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste et auteur d'un rapport sur le thème de la gratuité dans les transports publics.

Plusieurs associations militent pour sa mise en place comme c'est le cas dans une trentaine de villes en France comme Châteauroux ou Dunkerque notamment. Les recettes des billetteries pour les transports publics dans la métropole de Tours s'élèvent à 25 millions d'euros.

Association pour le Développement des Transports Collectifs en Touraine mitigée

Si cette mesure plait beaucoup aux usagers qui pensent aux économies qu'ils pourraient faire, Jean-Marie Beauvais le président de l'ADTT, Association pour le Développement des Transports Collectifs en Touraine est plus nuancé : "C'est une mesure qui peut être très alléchante pour les usagers mais aussi du point de vue de l'environnement car si on arrive à capter des automobilistes qui viennent dans le tramway, c'est une bonne chose" explique d'abord Jean-Marie Beauvais. "Du point de vue social ça peut également être une bonne chose car ça peut être cher pour certaines personnes" poursuit-il.

"Mais nous ne voudrions pas que ce soit au détriment de la dégradation de l'offre" nuance l'ADTT qui préfère favoriser une amélioration de l'offre avec notamment une deuxième ligne de tram. "C'est ça qui va attirer les automobilistes" juge l'association.

Une gratuité partielle mieux acceptée ?

De nombreux usagers sont d'accord pour mettre en place une gratuité mais beaucoup d'entre eux jugent qu'il serait préférable de continuer de faire payer ceux qui en ont les moyens.

Pourquoi pas répond l'ADTT qui explique que cela permettrait de garder de l'argent pour entretenir le réseau et le développer. "C'est un choix, si on va vers la saturation et que ces bus gratuits sont pleins à 150%, les gens vont s'en détourner" prévient Jean-François Troin son vice président.

Pour l'instant aucune ville de Tours et de sa métropole de 300 000 habitants n'est passée aux transports publics 100% gratuits.