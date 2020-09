Tours : le mail central du boulevard Heurteloup en travaux pour 1 mois

Des travaux vont être engagés sur le mail central du boulevard Heurteloup. C'est un axe majeur pour les circulations douces, piétonnes et cyclables du centre-ville de Tours. Cependant, le revêtement entre les rues Bernard Palissy et Gutenberg présente des dégradations importantes. Afin d'améliorer et valoriser cet espace, Tours Métropole Val de Loire et la Ville de Tours ont décidé d'entreprendre des travaux de réfection du revêtement. Ces travaux qui vont durer 4 semaines, débuteront le 29 septembre, pour un coût de 330 000 € TTC.

Ainsi, le chantier vise à reprendre intégralement le revêtement du mail central en enrobé grenaillé – de couleur claire. Pendant les travaux, la circulation sur le boulevard sera maintenue. La circulation sur le mail (piétons et cyclistes) sera ponctuellement déviée.