L'été sera sans voiture sur le pont Napoléon ! Dès ce lundi 5 juillet, la circulation automobile sera interdite dans les deux sens, et ce, jusqu'à la fin du mois d'août. Une fermeture nécessaire pour les derniers travaux de rénovation du pont qui enjambe la Loire, à Tours.

Tours : le pont Napoléon ferme dans les deux sens de circulation dès ce lundi et jusqu'à fin août

Il va vous falloir un peu de patience pour traverser la Loire en voiture, à Tours cet été. Dès ce lundi 5 juillet, le pont Napoléon fermera totalement, dans les deux sens de circulation. Le pont sera fermé jusqu'à la fin du mois d'août, pour faciliter les derniers travaux de rénovation, commencés en 2019.

Depuis le 25 mai, le pont qui voit habituellement passer 30.000 véhicules par jour, était déjà fermé à la circulation dans le sens nord-sud. Désormais, pour passer d'un côté à l'autre du fleuve royal, vous devrez passer par le pont Mirabeau ou le pont Wilson, qui reste ouvert aux voitures jusqu'à la fin des travaux, uniquement dans le sens nord-sud. Des déviations sont déjà mises en place via les quais de Loire et la rocade.

Certaines lignes de bus sont également modifiées. Cela concerne les lignes 11, 14, 50, 57 et 73, déviées dans les deux sens.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

En revanche, piétons et cyclistes peuvent continuer de traverser la Loire via le pont Napoléon, grâce à un accotement sur un des côtés. L'accès à l'île Simon reste possible, sauf fermetures ponctuelles, selon les besoins du chantier. Enfin, le parking en bords de Loire, côté est, est toujours fermé.