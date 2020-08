Tours : le pont Wilson fermé aux voitures avec un jour d'avance

Bonne surprise pour les cyclistes, mauvaise pour les automobilistes. La ville de Tours a fermé le Pont Wilson aux voitures et aux motos ce mercredi matin, soit un jour plus tôt que prévu. Seul le tramway, les vélos et les piétons peuvent emprunter ce pont. Une expérimentation pour trois mois.