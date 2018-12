Tours : le projet de réaménagement de l'avenue Grammont a-t-il oublié les cyclistes ?

Tours, France

C'est un projet qui est attendu depuis des années par les commerçants et les riverains de l'avenue de Grammont à Tours. La municipalité a rendu public le 12 décembre dernier un projet de réaménagement de l'avenue de Grammont qui doit s'étaler de 2019 à 2021. C'est le fruit d'un travail réalisé par la Chambre de Commerce et d'Industrie et un cabinet privé.

Une rénovation par étapes

Pour autant, ce ne sera pas une révolution. La rénovation se fera par îlots. En 2019 d'abord, c'est par la partie Est-Ouest située à hauteur de la place Michelet et son église que le chantier va débuter. La ville aménagera les trottoirs et le stationnement automobile. Ensuite, entre 2019 et 2021, le plan de réaménagement ira jusqu'à la place de la Liberté. Il prévoit que les trottoirs soient étendus et embellis et que les places de stationnement soient transformées.

Une voie dédiée aux cyclistes - Le maire de Tours Christophe Bouchet

Christophe Bouchet, le maire de Tours, explique qu'on va réessayer de créer de la vie dans cette zone, avec un revêtement sympathique, du calcaire. On va refaire le parvis jusqu'à l'église. On va tenter d'apaiser la circulation automobile. On va encourager la circulation douce : bus, vélos et piétons. Il y aura une voie dédiée et matérialisée pour les vélos.

Un projet mené sans concertation avec le Collectif Cycliste et qui n'améliore pas les choses

Mais quand on questionne le Collectif Cycliste 37, qui devrait être un acteur incontournable de la ville de Tours, on comprend la déception de David Selin, membre du collectif. Sur Grammont, on sent bien que c'est un projet pour les commerces principalement. Pour les cyclistes qui empruntent l'avenue tous les jours, il n'y aura aucunes améliorations. Le collectif cycliste 37 regrette de ne pas avoir été invité aux deux réunions de négociation de la mairie sur l'aménagement de Grammont; D'autant plus que cette artère est assez dangereuse pour les cyclistes qui doivent slalomer entre les voitures stationnées en épis, les carrefours, et les sorties de garage. Du coup, les cyclistes tourangeaux profitent de ce nouveau projet municipal pour exprimer une nouvelle fois leur regret d'être trop souvent oubliés. Entre la passerelle Fournier, l'Auberge de jeunesse, les Halles, les Portes de Loire... Quand on pense mobilités, on pense aux mobilités motorisées mais pas actives. Il existe pourtant, rappelle le collectif, un schéma directeur cyclable censé développer la pratique du vélo sur le territoire de Tours Métropole.

A noter que le plan de réaménagement de l'avenue de Grammont ne touchera pas fort heureusement aux arbres de l'avenue et que la contre-allée sera maintenue. Les premiers travaux débuteront en février.