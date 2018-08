Cette nouvelle application a nécessité un an et demi de travail. Elle permet d'anticiper ses trajets, de trouver les arrêts les plus proches, des itinéraires.

Tours, France

La compagnie de transport tourangelle Fil Bleu se dote d'une application pour smartphones. A partir de ce lundi, les usagers du bus et du tramway pourront s'informer directement sur leur portable : trouver les arrêts les plus proches, les horaires en temps réels, les itinéraires ou encore les perturbations du trafic. Certains d'entre vous connaissiez déjà l'application Navig'Tours lancée par l'entreprise tourangelle Code Troopers, mais cette fois l'application Fil Bleu reprend l'ensemble de ces services en les améliorant, avec notamment un travail particulier sur l'utilisation des déficients visuels et mal voyants.

Plus d'un an de travail

Fil Bleu travaille sur cette nouvelle application depuis un an et demi. Parmi les fonctionnalités, il y a notamment la possibilité de suivre un bus ou un tram en temps réel. Alexandre Canard est responsable informations aux voyageurs chez Fil Bleu, et il explique que tous les bus ou Trams Fil Bleu étant géolocalisés, on peut grâce à ce système consulter la position d'un véhicule en temps réel.