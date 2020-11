Tours : le service bus et tram de Fil Bleu s'arrête désormais à 23h

En raison du confinement, Fil Bleu adapte son offre sur le réseau tram et bus en fin de soirée. A partir de ce lundi 2 novembre, le service s'arrêtera à 23h, en raison de la forte baisse du nombre de voyageurs. En temps normal, Fil Bleu enregistre entre 600 et 700 montées après 23 h sur le réseau bus et tram. "On est descendu à à peine 40 montées", explique la communication de Fil Bleu.

Du coup, les derniers trams et bus sont supprimés.

Pour le Tram A :

- Dernier départ de Lycée Jean Monnet à 23h36

- Dernier départ de Vaucanson à 22h38

Pour les lignes 2, 3, 4 et 5 :

- Derniers passages en centre-ville de Tours vers 23h

Il n'y a aucune modification sur les autres lignes. L'agence commerciale et les parkings restent ouverts aux horaires habituels.