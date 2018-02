Le maire de Tours l'a confirmé ce vendredi, le stationnement payant est de retour le 19 Février. Un autre système va faire son apparition. Il sera plus simple, plus souple, avec de bonnes surprises dit Christophe Bouchet.

Le maire de Tours, Christophe Bouchet, l'a donc annoncé ce vendredi après-midi, à l'occasion du point-presse de présentation du conseil municipal prévu lundi à 17h, le stationnement va redevenir payant le lundi 19 Février. En raison des dysfonctionnements constatés lors de la mise en place du nouveau dispositif de stationnement le 1er janvier (notamment le fameux FPS, ou Forfait Post Stationnement de 25 euros dès la 3ème heure de stationnement), le maire avait pris la décision de suspendre la réforme, ce qui a permis aux tourangeaux de profiter de la gratuité depuis le 16 janvier.

Ce sera la surprise pour les tourangeaux, de bonnes surprises pour tout le monde - Christophe Bouchet, maire de Tours

Les tourangeaux vont donc encore pourvoir profiter de la gratuité pendant 8 jours, ce qui occasionne moins de rotations de places en raison des voitures-ventouses. Alors quel sera le nouveau système de stationnement déployé à Tours ? Christophe Bouchet le présentera le 16 février. Le maire de Tours explique qu'il va repartir sur des bases nouvelles, on va faire différemment. Avec ses équipes, le maire de Tours a travaillé à une nouvelle réforme, et _nous ferons des propositions intéressantes aux tourangeaux_, dit-il. Ce sera, je pense, de bonnes surprises pour les tourangeaux, explique le maire de Tours. On va donner aux tourangeaux beaucoup de souplesse dans la possibilité de se stationner. Ce sera plus lisible, et même un enfant de 6 ans pourra s'y retrouver.