Tours : le trafic du tram reprend normalement, la panne électrique est réparée

Les opérations de réparation de la panne électrique se sont révélées payantes cette nuit. Fil Bleu annonce que le service du tram peut reprendre normalement entre Place Choiseul et la gare de Tours.

Perturbé toute la journée de jeudi, le trafic de la ligne A tram de Tours va reprendre normalement ce vendredi 7 mai. La panne d'alimentation au sol a été réparée dans la nuit par les équipes techniques de Fil Bleu.

Trois arrêts n'étaient pas desservis entre Place Choiseul et Gare de Tours - Porte de Loire, Nationale et Jean Jaurès. Des bus de substitution avaient été mis en place, à partir de 10h du matin, pour permettre plus de dessertes à la ligne 10, qui assure ces arrêts.