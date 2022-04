Indre-et-Loire : le trafic SNCF reprend progressivement après la chute d'un arbre sur les voies

La tempête Diego a fait des dégâts en Indre-et-Loire, notamment près de Joué-lès-Tours où un arbre est tombé sur les voies. Les trains, TER et TGV, ont été temporairement arrêtés. Le trafic reprend progressivement en gare de Tours et Saint-Pierre-des-Corps.

La tempête Diego perturbe les départs en vacances en Indre-et-Loire. Le trafic SNCF a été temporairement interrompu en gare de Tours et de Saint-Pierre-des-Corps ce vendredi après-midi.

Un arbre est tombé à hauteur de Joué-lès-Tours

Un arbre est tombé sur une caténaire au niveau de Joué-lès-Tours. Le TVG qui passait à ce moment-là n'a pas été touché, mais immobilisé. Il vient de repartir et le trafic reprend progressivement sur les lignes TER et TGV. Les trains en gare de Tours et de Saint-Pierre-des-Corps commencent à repartir. Un retour à la normale est prévu vers 18h.