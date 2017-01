Tours : le tram à l'arrêt ce matin entre la Place Choiseul et la gare de Tours

Le tram de Tours n'a pas circulé ce matin pendant plus de 3 heures entre la Place Choiseul et la gare de Tours en raison d'un problème de captage sur l'alimentation par le sol.

Matinée compliquée pour les usagers du tram à Tours.

Il a circulé uniquement sur le tronçon Nord entre Vaucanson et la Place Choiseul et le tronçon Sud entre la Gare de Tours et le Lycée Jean Monnet.

Il n'y a donc pas eu de trafic tram dans le centre-ville pendant 3 heures, c'est à dire sur toute la partie où le tram est alimenté par le sol. Il s'agit d'un problème de captage. Des bus de substitution ont été mis en place sur cette partie de la ligne.

La situation est revenue à la normale à 10h.