Tours : les deux tiers de la base aérienne 705 passent officiellement sous statut civil

Initialement prévu au 1er juillet, la cession des 220 hectares de la base aérienne 705 au civil est enfin officielle, ce vendredi 1er octobre. Ces terrains cédés par l'armée au syndicat mixte pour l'aménagement et le développement de l'aéroport de Tours (Smadait) comprennent la piste d'atterrissage et de décollage, la bretelle d'accès, le taxiway, cinq hangars et quelques bâtiments dont la tour de contrôle.

Charge désormais au Smadait, composé de neuf élus également répartis entre la métropole, la région et le département, de valoriser le site. Le cahier des charges établi avec l'État est clair. La contrepartie à cette cession, c'est de développer l'activité aéronautique, "sinon il y aura des sanctions financières", rappelle Bruno Fenet, maire de Parçay-Meslay et président du Smadait.

Ne faire de l'aéroport Tours un Roissy bis

Sur les cinq hangars qui passent sous statut civil, trois serviront à l'aéroclub, au centre de maintenance des avions et l'école de pilote, l'APA, qui va quitter le préfabriqué qu'elle occupe actuellement. Quant aux deux autres, des entreprises du secteur sont espérées. "Il y en déjà deux ou trois qui sont intéressés et on va étudier ce qu'elles nous proposent", assure Bruno Fenet.

Pour le reste, ce ne sont que des hypothèses. Le Smadait aimerait développer sur place une activité liée aux drones, augmenter aussi le trafic aérien. Il y a actuellement cinq lignes et une sixième entre Tours et Lisbonne doit voir le jour en novembre. "Nous sommes entre Paris et Nantes, Notre-Dame-des-Landes ne s'est pas fait, les aéroports parisiens sont complets et ont besoin de décentraliser certaines activités, il faut peut-être en profiter", poursuit Bruno Fenet, qui assure que le but "n'est pas de faire de l'aéroport de Tours un Roissy bis, ni une sorte de Beauvais", mais d'augmenter quelque peu le nombre de passagers. En 2019, avant la pandémie, Tours avait accueilli 200.000 voyageurs.

Un projet environnemental

L'usine de traitement et de valorisation des déchets, elle, est toujours en projet. Cela permettrait d'alimenter les réseaux de chaleur de Tours-Nord, et de produire de l'électricité pour l'hydrogène vert, qui remplacera peut-être un jour le kérosène dans les avions.

Très attaché à ce que cette usine de production d'énergie verte voit le jour, Emmanuel Denis, le maire de Tours, sera attentif aux discussions, lui qui ne siège plus au Smadait, depuis la démission de son poste de vice-président à la métropole. "Comme nous avons une élue de la Ville qui siège, en l'occurrence Betsabée Haas, nous aurons notre mot à dire, car le vote du budget doit se faire à l'unanimité."

En tout cas, son projet de ferme photovoltaïque qu'il avait porté pendant sa campagne municipale ne semble aujourd'hui plus du tout à l'ordre du jour sur la BA 705.